شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يغلق عن مستوى قياسي منخفض جديد – تحليل صباحي – 03-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أرامكو السعودية (2222) في آخر جلساته، ليكسر السهم مستوى الدعم المحوري 34.00 ويغلق دونه لأول مرة منذ الاكتتاب على السهم، ليسجل خسائر هي الثانية على التوالي بلغت نسبتها -0.59% بما يعادل -0.20 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية، امام بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة من السهم لتصريف تشبعه البيعي بها.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 34.00، ليستهدف مستوى الدعم 33.29.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 33.60 ومستوى المقاومة 34.20.