أسمنت نجران ينقذ نفسه من الخسائر – تحليل صباحي – 03-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم أسمنت نجران (3002) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 12.80، ارتد منه السهم ارتفاعاً ليحول خسائره تلك إلى أرباح في نهاية التداولات، ليغلق على مكاسب بلغت نسبتها 0.92% بما يعادل 0.12 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، مصحوباً في ذلك بارتفاع محدود في احجام التداول.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 12.50، ليستهدف مستوى المقاومة 13.76 استعداداً لمهاجمته.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.50 ومستوى المقاومة 13.76.
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