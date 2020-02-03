شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت حائل يصل إلى أعلى مستوياته في أكثر من أربع سنوات – تحليل صباحي – 03-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم أسمنت حائل (3001) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب قوية بلغت نسبتها 3.23% بما يعادل 0.46 نقطة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة 14.50 والإغلاق أعلاه، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع تدريجي ملحوظ في أحجام التداول، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وسط محاولات السهم تصريف تشبعه الشرائي بها. Advertisements لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 14.50، ليستهدف مستوى المقاومة 15.49. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.70 ومستوى المقاومة 15.49.

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