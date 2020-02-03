شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الشمالية يحول خسائره إلى أرباح – تحليل صباحي – 03-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم أسمنت الشمالية (3004) على ارتفاع في آخر جلساته، وذلك بعدما سجل فيها أدنى سعر له عند 13.04، ليرتد منه ارتفاعاً محولاً خسائره تلك إلى أرباح في نهاية التداولات، ليغلق على مكاسب بلغت نسبتها 0.30% بما يعادل 0.04 نقطة، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية في محاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي بها، ولكن يسيطر الاتجاه الرئيسي الصاعد على تحركات السهم بالمدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بعودة ارتفاع أحجام التداول.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 13.75 استعداداً لمهاجمته، وذلك طيلة ثبات مستوى الدعم 12.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.00 ومستوى المقاومة 13.75.