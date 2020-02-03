شكرا لقرائتكم خبر عن المصافي يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 03-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم المصافي (2030) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب قوية بلغت نسبتها 7.44% بما يعادل 3.60 نقطة، مصحوباً بارتفاع كبير في احجام التداول، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثباتا لدعم 47.85، ليستهدف مستوى المقاومة 53.56 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 47.85 ومستوى المقاومة 53.56.