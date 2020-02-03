شكرا لقرائتكم خبر عن التعمير وسط توقعات إيجابية – تحليل صباحي – 03-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم التعمير (4150) في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.78% بما يعادل 0.28 نقطة، مصحوباً بارتفاع محدود في احجام التداول، وأيضاً يأتي هذا الارتفاع بالرغم من توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 15.32، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 16.43.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.50 ومستوى المقاومة 16.43.