أنابيب يمحو مكاسبه – تحليل صباحي – 03-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم أنابيب (2200) لأعلى سعر له بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية عند 14.00، ارتد منه انخفاضاً ليمحو جميع تلك المكاسب، ويغلق على عدم تغيير في آخر جلساته، وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، ويأتي اغلاق السهم كمحاولة سريعة منه لاكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي سيساعده في الحفاظ على سلوكه الإيجابي. Advertisements لذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 12.98، ليستهدف مستوى المقاومة 14.40. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.30 ومستوى المقاومة 14.40.

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