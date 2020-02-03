شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت المدينة يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 03-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم أسمنت المدينة (3003) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب جيدة بلغت نسبتها 3.19% بما يعادل 0.64 نقطة، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 19.86، ليستهدف مستوى المقاومة 21.93.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.86 ومستوى المقاومة 21.93.