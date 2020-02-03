الاقتصاد

أسمنت المدينة يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 03-02-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت المدينة يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 03-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم أسمنت المدينة (3003) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب جيدة بلغت نسبتها 3.19% بما يعادل 0.64 نقطة، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.

 

Advertisements

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 19.86، ليستهدف مستوى المقاومة 21.93.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.86 ومستوى المقاومة 21.93.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسمنت المدينة يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 03-02-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا