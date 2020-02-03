شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت أم القرى يتصدر القائمة الخضراء – تحليل صباحي – 03-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم أسمنت أم القرى (3005) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليتصدر بهذا الصعود قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة المئوية، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 10.00% بما يعادل 2.90 نقطة، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع محدود في احجام التداول، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 28.00، ليستهدف مستوى المقاومة 34.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.00 ومستوى المقاومة 34.00.