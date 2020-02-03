شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يفقد فرصته الإيجابية – تحليل صباحي – 03-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستسلم من جديد للضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل المؤشر خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.08% بما يعادل -89.08 نقطة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى 8197.39، ليستهدف مستوى الدعم 8000.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8076.79 ومستوى المقاومة 8300.00.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
36
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
151
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عدد أسهم الشركات الثابتة
8
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عدد أسهم الشركات المتداولة
195
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