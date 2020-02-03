شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الصينية تقود مسلسل نزيف مؤشرات الأسهم الآسيوية مع تراجعها بأكثر من 8% وسط تفشي كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على اللون الأحمر مع عودة نبض التداول لمؤشرات الأسهم الصينية عقب انقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة والتي تم تمديدها بواقع ثلاثة أيام إلى عشرة أيام وسط المخاوف من تفشي انتشار فيروس كورونا الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية والذي حصد حياة أكثر من 361 في الصين حتى الآن، وذلك بالإضافة لكون هناك 17,200 حالة مصابة بالفيروس على مستوى العالم.

هذا وقد تابعنا أمس الأحد أعلن بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) عن عزمه ضخ 1.2 تريليون يوان (173$ مليار) من السيولة في الأسواق عن طريق عمليات إعادة الشراء في السوق المفتوح (الريبو)، وقد أفاد المركزي الصيني إن إجمالي السيولة في النظام ستكون أكثر بواقع 900 مليار يوان (130$ مليار) عن كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي 2019.

ونود الإشارة، لكون بعض المحللين في الأسواق المالية قد علقوا على ذلك الأمر، بأنه على الرغم من كون ذلك الأمر سيعكس أكبر إضافة سيولة في الأسواق الصينية منذ عام 2004، إلا أنه يعني مجرد ضخ سيولة صافية 150 مليار يوان (21.7$ مليار) اليوم الاثنين وأن بنك الصين الشعبي قد يقدم على ضخ المزيد من السيولة في وقت لاحق من هذا الأسبوع عن طريق تسهيل الإقراض الريبو أو الإقراض المتوسط الأجل لتهدئة القلق في الأسواق المالية.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.65% ليخسر 10.91 نقطة ويصل إلى المستوى 1,673.53، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.96% ليخسر هو الأخر 223.19 نقطة ويصل إلى المستوى 22,981.99.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات جلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 8.15% ليخسر 326.29 نقطة ويصل إلى المستوى 3,677.61، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 8.13% ليخسر هو الأخر 241.94 نقطة ويصل إلى المستوى 2,734.59.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.28% ليخسر 73.65 نقطة ويصل إلى المستوى 26,238.98، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.62% ليخسر هو الأخر 13.09 نقطة ويصل إلى المستوى 2,105.92.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 1.39% ليخسر 162.69 نقطة ويصل إلى المستوى 11,554.75، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 1.26% ليخسر هو الأخر 88.20 نقطة ويصل إلى المستوى 6,929.00.