شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضراوات والفاكهة: أسعار البطاطس انخفضت 2 جنيه للكيلو عن بداية العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار البطاطس انخفاضا فى الأسواق المصرية خلال الأيام الماضية لأكثر من جنيهين فى الكيلو داخل أسواق الجملة والتجزئة، حسبما أعلنت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة .
وأكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار البطاطس فى سوق العبور حاليا تتراوح بين 2.5 – 3.5 جنيها للكيلو ، مشيرا الى انها انخفضت عن بداية العام الجاري 2020 لأكثر من جنيهين للكيلو حيث كانت الاسعار مع نهاية العام الماضى تتراوح بين 4 – 6 جنيهات للكيلو فى سوق الجملة .
وأضاف النجيب فى تصريح لـ"الخليج 365 " أن اسعار البطاطس بأسواق التجزئة تتراوح بين 3 – 5 جنيهات بحد أقصى فى المناطق الراقية و تباع فى المناطق الشعبية بأقصى سعر الـ3 كجم ب10 جنيهات .
وأوضح نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة أن السوق به فائض فى المعروض من جميع الاصناف ، وذلك بفضل السياسات التى انتهجتها الدولة فى تطوير المحاصيل الزراعية وزيادة الانتاجية ، واضافة مساحات زراعية جديدة فى المساحة الزراعية ، وهو ما جعل السوق فى حالة استقرار نسبي .
وأشار النجيب إلى أن التقارير الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء التى أكدت على ما وفره قطاع المحاصيل الزراعية " الخضروات والفاكهة " لخفض معدلات التضخم ، موضحا ان الاسعار شهدت انخفاضا فى عام 2019 بصورة غير مسبوقة وذلك ما شعر به المواطن .
ولفت النجيب إلى أن موجة الصقيع التى شهدها البلاد لم تؤثر على محصول البطاطس حيث توفرت حاليا بالأسواق كميات مناسبة للطلب ، مضيفا ان هذه الموجة أثرت على محاصيل القرعيات فقط وبالرغم من ذلك فان المعروض بالسوق يفي بالغرض .
الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.
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