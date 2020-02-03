شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الاسترالي لأول مرة في أربعة جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، حينما اختبر الأدنى له منذ منتصف آذار/مارس 2009 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:39 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.12% إلى مستويات 0.6696 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6688، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6705، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 0.6682، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 0.6692.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر التصنيع من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أوضحت اتساع الانكماش إلى ما قيمته 45.4 مقابل 48.3 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف معهد ملبورن (MI) عن قراءة مؤشر مقياس التضخم والتي أظهرت استقرار النمو عند 0.3% خلال كانون الثاني/يناير، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 1.8% مقابل 1.4%.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان الاسترالي مع صدور قراءة مؤشر تصاريح البناء والتي أوضحت تراجعاً 0.2% مقابل ارتفاع 10.9% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تراجع 5.0%، بينما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته ارتفاع 2.7% مقابل تراجع 2.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، أيضا متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 1.4%.

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وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل الاسترالي مع صدور قراءة مؤشر إعلانات الوظائف والتي أوضحت ارتفاع 3.8% مقابل تراجع 5.7% في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق غداً الثلاثاء إلى قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الاسترالي مع صدور بيان البنك المركزي الاسترالي لأسعار الفائدة وسط التوقعات بتثبيتها للاجتماع الثالث على التوالي.

كما تتطلع الأسواق بعد غد الأربعاء لما سوف يسفر عنه حديث محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب ليو والذي من المقرر أن يلقي كلمة تحت عنوان "السنة المقبلة" في نادي الصحافة الوطني في سيدني، وذلك قبل أن يدلي الخميس المقبل بشهادته أمام اللجنة الدائمة للاقتصاد في مجلس النواب في كانبيرا، وذلك قبل ساعات من كشف بنك استراليا الاحتياطي الجمعة القادمة عن بيان السياسة النقدية لاجتماعه الذي سيعقد غداً.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة صناعية في العالم، والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 51.7 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر كانون الثاني/يناير ومقابل ما قيمته 52.4 في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الانكماش إلى ما قيمته 48.5 مقابل ما قيمته 47.2 في كانون الأول/ديسمبر، بينما قد توضح قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المقاس بالأسعار اتساعاً إلى ما قيمته 52.0 مقابل 51.7 في كانون الأول/ديسمبر، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تعكس تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل تراجع 0.6% في تشرين الثاني/نوفمبر.