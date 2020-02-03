شكرا لقرائتكم خبر عن تصاريح البناء في استراليا تفوق التوقعات خلال كانون الأول/ديسمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة تصاريح البناء لشهر كانون الأول/ديسمبر والتي أوضحت تراجعاً 0.2% مقابل ارتفاع 10.9% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لتعد القراءة الحالية بذلك أفضل من توقعات المحللين التي أشارت إلى تراجع 5.0%، بينما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته ارتفاع 2.7% مقابل تراجع 2.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 1.4%.

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