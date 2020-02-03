شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث تقرير لجهاز الإحصاء: انخفاض استيراد السيارات بنسبة 27.9% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت القيمة الإجمالية للواردات 5.34 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل 6.36 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2018 بنسبة تراجع بلغت نحو 16.1%.

وأظهرت نشرة التجارة الخارجية لشهر نوفمبر الماضي، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجود 9 بنود لأهم السلع التي انخفضت قيمة وارداتها، وهي على وجه التحديد "منتجات بترول، حديد أو صلب، سيارات ركوب، أدوية ومحضرات صيدله، لدائن بأشكالها الأولية، لحوم، أجهزة تليفون للأفراد، خشب ومصنوعاته، أجزاء السيارات"

وبلغت إجمالي الواردات ما يلي:

بلغت قيمة الواردات من منتجات البترول 409.3 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 517 مليون دولار في نوفمبر 2018، بنسبة تراجع بلغت 20.8%.

بلغت قيمة الواردات من مواد أولية من حديد أو صلب 205.8 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 357.5 مليون دولار في نوفمبر 2018، بنسبة تراجع بلغت 45.2%.

بلغت قيمة الواردات من سيارات الركوب 198.8 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 275.6 مليون دولار في نوفمبر 2018، بنسبة تراجع بلغت 27.9%.

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بلغت قيمة الواردات من أدوية ومحضرات صيدله 192.6 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل220.5 مليون دولار في نوفمبر 2018، بنسبة تراجع بلغت 12.7%.

بلغت قيمة الواردات من لدائن بأشكالها الأولية 187.3 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 229 مليون دولار في نوفمبر 2018، بنسبة تراجع بلغت 18.2%.

بلغت قيمة الواردات من لحوم 140.3 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 185.3 مليون دولار في نوفمبر 2018، بنسبة تراجع بلغت 24.3%.

بلغت قيمة الواردات من أجهزة تليفون للأفراد 107.1 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 121.8 مليون دولار في نوفمبر 2018، بنسبة تراجع بلغت 14.9%.

بلغت قيمة الواردات من خشب ومصنوعاته 101.9 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 121.8 مليون دولار في نوفمبر 2018، بنسبة تراجع بلغت 16.3%.

بلغت قيمة الواردات من أجزاء السيارات 71.2 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 87.3 مليون دولار في نوفمبر 2018، بنسبة تراجع بلغت 18.4%.