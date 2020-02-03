شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يواجه دعم هام -تحليل صباحي- 03-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 7001 نقطة، ملامسا لمستوى الدعم 7000 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لكميات التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق المؤشر لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 6650 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,936 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 7,031 نقطة
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