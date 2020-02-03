شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يحقق خسائر كبيرة -تحليل صباحي- 03-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق المؤشر من خسائره لينهي تداولات اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق الاحد عند مستوى 10362 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، وهو ما يعد إشارة سلبية قد تمنح المؤشر مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 10150 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10500 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,236 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,434 نقطة