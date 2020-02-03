شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يحقق خسائر كبيرة -تحليل صباحي- 03-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق المؤشر من خسائره لينهي تداولات اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق الاحد عند مستوى 10362 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، وهو ما يعد إشارة سلبية قد تمنح المؤشر مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 10150 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10500 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,236 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,434 نقطة
كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يحقق خسائر كبيرة -تحليل صباحي- 03-02-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.