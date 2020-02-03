شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الكويتية للمال (ALMAL) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 03-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات اولى جلسات الأسبوعي الحالي امس الاحد عند مستوى 8٫70 فلس، مخترقا بذلك خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 7٫50 فلس كمستوى أول ثم 6 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 10٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 8.3 بينما مستوى المقاومة هو 8.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط