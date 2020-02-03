شكرا لقرائتكم خبر عن شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية (ALQURAIN) يتراجع مرة اخرى -تحليل صباحي- 03-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة اخرى لينهي تداولات امس الاحد ليغلق عند مستوى 304 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما نتوقع معه امكانية وصول السهم لمستوى 280 فلس، الا ان هذا السيناريو مرهون باختراق السهم لمستوى 300 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 303 بينما مستوى المقاومة هو 305 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط