شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للكابلات و الصناعات الكهربائية (CABLE) يواصل تراجعه -تحليل صباحي- 03-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقريرنا الأخير خلال الاسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 492 فلس، وهو أدني اغلاق في اسبوعين، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما قد يضغط على السهم لأسفل للوصول لمستويات قد تصل الى 460 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 510 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 482.0 بينما مستوى المقاومة هو 497.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط