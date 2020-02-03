شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أسمنت الكويت (KCEM)يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 03-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 235 فلس، وهو أدني مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، وفي ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 230 فلس كمستوى أول ثم 200 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 250 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 233بينما مستوى المقاومة هو 238 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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