شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات (KCPC) يتحرك لأسفل -تحليل صباحي- 03-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 259 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 267 فلس، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك فالانظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى 250 فلس كمستوى أول ثم 225 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 270 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 253 بينما مستوى المقاومة هو 262 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط