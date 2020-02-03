شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (KFIC) يستند على دعم هام -تحليل صباحي- 03-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 52 فلس، وذلك على خلفية ملامسة السهم لخط الاتجاه الصاعد طويل الأجل، كما تمكن السهم من الاغلاق اعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع امكانية ارتفاع السهم لمستوى 58 فلس كمستوى أول ثم 65 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 50 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 49.8 بينما مستوى المقاومة هو 54.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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