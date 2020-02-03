شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المباني (MABANEE) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 03-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 900 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 930 فلس، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع امكانية انخفاض السهم لمستوى الدعم 850 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 930 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 888 بينما مستوى المقاومة هو 913 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط