شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الاستثمارات الوطنية (NINV)ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 03-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 148 فلس، في ظل تراجع كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما نتوقع معه استمرار عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 140 فلس كمستوى أول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 155 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 146 بينما مستوى المقاومة هو 148 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط