شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (MERS) يواصل جني الارباح -تحليل صباحي- 03-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الارباح في أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 15٫71 ريال، بعدما لامس مستوى المقاومة الحالي عند 15٫80 ريال، وبالنظر الى المؤشرات الفنية نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر "Price ROC” مما يفتح الباب أمام لسهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 15٫55 ريال مستوى أول ثم 15٫10 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 15٫80 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 15.69 وبين مستوى المقاومة هو 15.78 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد