شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع شركات المناعي (MCCS) يواصل خسائره -تحليل صباحي- 03-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم خسائره التي بداها منذ منتصف الشهر الماضي، حيث اغلق عند مستوى 3٫05 ريال امس الاحد اولى جلسات الأسبوع الحالي، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، ويواجه السهم حاليا مستوى الدعم 2٫90 ريال، والذي في حالة اختراقه فسيواصل السهم تراجعه لمستويات اقل قد تصل الى 2٫50 ريال، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الايام القادمة.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.98 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.08 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط