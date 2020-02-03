شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لدعم «التوعية المالية» بالمنشآت الصغيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبرمت مجموعة سامبا المالية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، تضطلع سامبا بموجبها بدور الشريك الداعم لبرنامج التوعية التمويلية، الموجه لتمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التعامل مع مختلف الحلول التمويلية، وكيفية الوصول إلى مصادرها التي تتناسب واحتياجاتهم.

جاء ذلك على هامش مشاركة سامبا في ملتقى «بيبان الرياض 2020» الذي انطلقت فعالياته يوم الأربعاء 29 يناير في الرياض، بتنظيم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومشاركة 180 جهة من القطاعين الحكومي والخاص الداعمين والممكنين لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

ووقع مذكرة التفاهم نائب المحافظ للتمويل في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة محمد المالكي، ورئيس مصرفية الشركات المحلية في مجموعة سامبا المالية سامي المحيميد.

وتتكفل سامبا وفقا لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين، بإعداد خطة تنفيذية لتنظيم ندوات وفعاليات توعوية في مجال التمويل لأرباب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، إلى جانب تطوير المحتوى الموجه لذوي تلك الشريحة، فضلا عن تصميم القنوات والمسارات التعريفية اللازمة لغرض رفع مستوى الوعي بالخيارات والأدوات التمويلية المصممة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك المساهمة في نشر محتوى برنامج التوعية التمويلية المعدّ من قبل «منشآت».