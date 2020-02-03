شكرا لقرائتكم خبر عن مليون متر لإنشاء مصانع تجذب استثمارات بـ 5 مليارات ريال والان نبدء بالتفاصيل

كشف مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي المكلف للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، قصي العبدالكريم، عن تأسيس شراكة نوعية مع شركة صينية متخصصة في إنشاء وتشغيل وإدارة المدن الصناعية، لجذب الصناعات ذات القيمة المضافة، إذ تم تخصيص مليون م² في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام لجذب استثمارات تتراوح ما بين 3.7 - 5 مليارات ريال.

وأضاف لـ«اليوم»: إنه يجري العمل حاليا مع عدة شركات صينية بالتعاون مع الجهات المعنية لاستقطاب المصانع النوعية منها، وتوفير المنتجات والمرافق اللازمة لتوطين استثماراتها في المملكة، فيما لا تزال تلك المصانع في مرحلة دراسة الفرص، إذ إن مدن تضع في الاعتبار الميزات التنافسية للمناطق لدعم تلك الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن العام الماضي شهد دخول استثمارات ذات قيمة مضافة ونوعية على المستويين المحلي والأجنبي، تجاوزت قيمتها نحو 1.3 مليار ريال، مشيرا إلى أن الشركات المستثمرة تعمل بعدة مجالات صناعية، مثل: صناعات الطاقة، والصناعات الغذائية، والطبية والصيدلانية، إلى جانب تقنيات البناء الحديثة.

وأوضح العبدالكريم أن من بين الاستثمارات الأجنبية التي استثمرت بالمملكة خلال 2019م شركة برازيلية متخصصة بتصنيع المنتجات الصيدلانية في مدينة سدير للصناعة والأعمال باستثمارات بلغت 410 ملايين ريال، وعلى مساحة 60 ألف م²، وإنشاء مصنع تابع لشركة صينية متخصصة في معالجة الصخور والمعادن النوعية في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام على مساحة 100ألف م² وبإجمالي استثمارات بلغت 90 مليون ريال، كما خصصت «مدن» مصنعا جاهزا في المدينة الصناعية الثانية بالدمام لشركة إيطالية متخصصة في صناعة مصادر الطاقة غير المتقطعة بحجم استثمار بلغ في المرحلة الأولى 8.5 مليون ريال، إلى جانب إنشاء مجمع متكامل للصناعات الدوائية شاملا مراكز أبحاث وتطوير لصالح شركة أدوية عالمية بقيمة 570 مليون ريال وعلى مساحة أكثر من 62 ألف م² في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة.

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ولفت إلى أنه في إطار رؤية 2030 تم توقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية لخلق تجمعات صناعية للقطاعات العسكرية المستهدفة، وتوجيه المستثمرين المرخصين في هذه القطاعات إلى المدن الصناعية التابعة لـ «مدن»، والتي بدورها ستعمل على تقديم العديد من المحفزات لمستثمري القطاع، فيما خصصت أرضا صناعية لشركة «تقنية علم» في المدينة الصناعية بالخرج على مساحة 27 ألف م² لإنشاء مجمع للصناعات العسكرية باستثمارات تزيد على الـ 70 مليون ريال، بما يؤدي لتعزيز الاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية، وجعله رافدا تنمويا حسب مستهدفات الرؤية التي تسعى لتوطين ما نسبته 50 % من الإنفاق العسكري.

وأكد العبدالكريم أنه يجري حاليا إنشاء مصنعين متخصصين بالقطاعات الغذائية لصالح شركة دولية بحجم استثمارات يتجاوز 200 مليون ريال ومساحات تقارب 34 ألف م² في كل من مدينة سدير للصناعة والأعمال والمدينة الصناعية الأولى بجدة، وكذلك تجري عمليات تطوير مستودع لوجستي ذكي على مساحة 249 ألف م² لصالح شركة طبية بهدف تطوير منشأة صناعية خاصة للخدمات اللوجستية على أرض مملوكة للشركة بالقرب من المدينة الصناعية الثانية بجدة، وفقا للمبادرات الموكل لـ «مدن» تنفيذها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب».

وأشار العبدالكريم إلى أنه ضمن إستراتيجيتها لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي تحرص «مدن» على المشاركة في المؤتمرات والمعارض واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية، ومنها ما هو تحت مظلة مبادرة «استثمر في السعودية»، الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار «ساقيا»، وذلك بهدف بناء شراكات جديدة أو تعزيز وتفعيل الشراكات الموجودة بالفعل، وكذلك استطلاع مستجدات القطاعات الاقتصادية العالمية ومنها القطاع الصناعي.