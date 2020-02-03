شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خطوات لإعلان المنشآت عن الوظائف عبر «طاقات» والان نبدء بالتفاصيل

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» أنه يُمكن لمنشآت القطاع الخاص الإعلان عن الوظائف الشاغرة في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، على صفحة البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، عبر 4 خطوات ميسرة، للاستفادة من خدماتها في الوصول إلى الكوادر الوطنية المؤهلة والمناسبة.

وتبدأ الخطوات بالدخول إلى حساب المنشأة في بوابة «طاقات»، ثم اختيار «إنشاء إعلان وظيفي جديد»، وبعد ذلك اختيار «توطين عقود التشغيل والصيانة»، ثم تعبئة تفاصيل الإعلان الوظيفي والضغط على «إرسال»، ليتم بعدها نشر الإعلان الوظيفي في البوابة، واستعراضه والتقديم عليه من قبل الباحثين والباحثات عن عمل.

ويسهم «هدف» بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تغطية التكلفة المالية لبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، للعمل في قطاع التشغيل والصيانة، وتلبية حاجة المنشآت العاملة فيه، كما يقدم الصندوق عبر بوابة «طاقات» عدة ممكنات لتوطين القطاع، ورفع نسبة مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل.

ويهدف توطين قطاع التشغيل والصيانة إلى توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في القطاعات الحيوية، وتطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، وكذلك تعزيز دور القطاع ومشاركته في التنمية الاقتصادية الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في رفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل.