شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبك+» تناقش أثر «كورونا» على الطلب والان نبدء بالتفاصيل

قالت مصادر في «أوبك+»: إن اللجنة الفنية المشتركة للمنتجين من أعضاء منظمة أوبك والمنتجين المستقلين قررت الاجتماع غدا وبعد غد في فيينا؛ لتقييم أثر فيروس كورونا على الطلب على النفط.

وأضافت المصادر: إن من المرجح أن تقدم اللجنة الفنية توصيات سواء لتمديد تخفيضات الإنتاج بعد مارس أو تطبيق تخفيضات أعمق.

ويدرس المسؤولون في أوبك خيارات لتحديد الوسيلة المثلى لمواجهة الأثر المحتمل لتفشي الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 300 شخص ودفع أسعار الخام للهبوط.