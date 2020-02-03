شكرا لقرائتكم خبر عن فان كليف أند آربلز تحتفي بفنون صياغة المجوهرات الراقية في جدة والان نبدء بالتفاصيل
خلال هذه الدورة، تم التركيز على جائزة فان كليف أند آربلز للفنان الناشئ في الشرق الأوسط، وهي الجائزة السنوية الهادفة إلى رعاية المواهب الفنية المحلية. خلال فعاليات فن جدة 21،39 وفي إطار مفهوم «الماضي والحاضر والمستقبل» تم تسليط الضوء على جوليا إيبيني الفائزة بالجائزة للعام 2019 بموضوع الدوري وعملها الفني Symbio Vessels.
وقامت دار فان كليف أند آربلز أيضًا بالإعلان عن إطلاق مسابقة الفنان الناشئ في الشرق الأوسط للعام 2020.
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