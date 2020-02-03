شكرا لقرائتكم خبر عن فان كليف أند آربلز تحتفي بفنون صياغة المجوهرات الراقية في جدة والان نبدء بالتفاصيل

احتفت دار فان كليف أند آربلز بفنون صياغة المجوهرات الراقية خلال الدورة السابعة من المعرض الفني «فن جدة 21،39»، الذي نظمه المجلس الفني السعودي في 29 يناير الماضي، في قلب مدينة جدة النابضة بالحياة، وتمحور هذا العام حول موضوع «أيتها الأرض»، حيث تم تسليط الضوء على القضايا البيئية الملحّة بينما يحتل الشباب موقع الصدارة. وللمرة الخامسة على التوالي، تتعاون فان كليف أند آربلز مع فن جدّة 21،39.

خلال هذه الدورة، تم التركيز على جائزة فان كليف أند آربلز للفنان الناشئ في الشرق الأوسط، وهي الجائزة السنوية الهادفة إلى رعاية المواهب الفنية المحلية. خلال فعاليات فن جدة 21،39 وفي إطار مفهوم «الماضي والحاضر والمستقبل» تم تسليط الضوء على جوليا إيبيني الفائزة بالجائزة للعام 2019 بموضوع الدوري وعملها الفني Symbio Vessels.

وقامت دار فان كليف أند آربلز أيضًا بالإعلان عن إطلاق مسابقة الفنان الناشئ في الشرق الأوسط للعام 2020.