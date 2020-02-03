شكرا لقرائتكم خبر عن «جمعية المدققين» تطلق جائزة أفضل الممارسات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت جمعية المدققين الداخليين في الإمارات الدورة الخامسة للممارسات الرائدة في التدقيق الداخلي 2020. والجائزة في دورتها للعام الجاري مفتوحة لكل إدارات التدقيق الداخلي في الدولة، وهي تهدف إلى تكريم العمليات التي تقوم بها إدارات التدقيق الداخلي والتي مكنتها من تحقيق التميّز على مستوى تطبيق الممارسات والمعايير .وقال عبد القادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة الجمعية: «تهدف الجمعية من خلال هذه الجائزة إلى تحقيق التميّز في العمليات من خلال تقدير الممارسات الرائدة التي تنتهجها إدارات التدقيق الداخلي».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «جمعية المدققين» تطلق جائزة أفضل الممارسات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.