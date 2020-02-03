30628 خبيراً اجتازوا امتحانات «المحلل المالي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد معهد المحللين الماليين المعتمدين، الجمعية العالمية لخبراء إدارة الاستثمار، أن 42 بالمئة من المرشحين البالغ عددهم 73.688 مرشحاً الذين تقدّموا لامتحان المستوى الأول من برنامج المحلل المالي المعتمد المنعقد في ديسمبر 2019، قد اجتازوا الامتحان (30628). وسينتقل المرشحون الناجحون الآن إلى المستوى الثاني من برنامج المحلل المعتمد والذي يشكل ثاني مستوى من ثلاثة مستويات على الدرب للحصول على شهادة معهد المحللين الماليين المعتمدين.

وقالت مارجريت فرانكلين، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمعهد المحللين الماليين المعتمدين: «يتوجب على المرشحين الراغبين في الحصول على شهادة وعضوية المعهد اجتياز ثلاثة مستويات من الامتحانات والتي تُعرف على نطاق واسع بكونها الأشد صرامة في مهنة الاستثمار.