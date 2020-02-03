15.3 مليار درهم تداولات «الهامش» في سوق دبي

انخفضت تداولات المستثمرين بالهامش في سوق دبي المالي بنسبة تصل إلى 40% تقريباً خلال العام 2019، مقارنة مع العام 2018، وذلك في إشارة إلى الطلب من المستثمرين لهذه الأداة لتمويل استثماراتهم في الأسهم.

وأظهرت بيانات حصلت عليها ”الخليج 365” تراجعاً في قيمة تسهيلات التداول بالهامش التي منحتها شركات الوساطة للمستثمرين في سوق دبي المالي خلال العام 2019 بنسبة 39% لتصل إلى 15.33 مليار درهم، وذلك مقارنة مع 25.24 مليار درهم خلال العام 2018.

كما تراجعت نسبة قيمة تداولات الهامش من إجمالي التداولات إلى 14.44%، وذلك مقارنة مع 21.14% خلال العام 2018، وذلك على الرغم من تراجع إجمالي تداولات السوق خلال العام الماضي بنسبة 14% تقريباً.

Advertisements

وتراجع عدد الأسهم المتداولة بالهامش خلال العام الماضي بنسبة 33% إلى 16.71 مليار سهم، مقارنة مع 24.8 مليار سهم تم تداولها في العام 2018 وشكلت كميات الأسهم المتداولة بالهامش ما نسبته 20.87% من إجمالي كميات الأسهم المتداولة في سوق دبي المالي خلال 2019، متراجعة من 27.33% في العام 2018.

وتراجعت قيمة الأسهم المتداولة في سوق دبي المالي (باستثناء الصفقات الكبيرة المباشرة) خلال العام 2019 بنسبة 14% إلى 50.74 مليار درهم، مقارنة مع 59.13 مليار درهم في العام 2018، وذلك بسبب تراجع الكميات المتداولة من الأسهم في السوق بنسبة 15.4% إلى 37.74 مليار سهم، مقارنة مع 44.6 مليار سهم.

والتداول بالهامش هو تمويل شركة الوساطة لنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية المسموح بتداولها بالهامش، بضمان الأوراق المالية ذاتها، أو أي ضمانات أخرى في الحالات الواردة حصراً في قرار هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتلتزم شركة الوساطة بألا تتجاوز الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل شركة الوساطة نسبة 300% من مجموع رأس المال الأساسي، ومبالغ التمويل بالهامش الممنوحة للعميل الواحد عن نسبة 10% من الأموال المخصصة للتداول بالهامش، وألا يقل الهامش الأولي عن نسبة 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المراد تداولها بالهامش، ألا يقل هامش الصيانة عن نسبة 25% من القيمة السوقية في حساب التداول بالهامش في أي وقت بعد تاريخ الشراء.