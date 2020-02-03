استرداد ضريبة مساكن المواطنين عبر «الخدمات الإلكترونية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه اعتباراً من، أمس الأحد، سيقتصر تقديم طلبات استرداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبلهم عن بناء مساكنهم الجديدة على التعامل المباشر من خلال منصة «الخدمات الضريبية الإلكترونية» التي أطلقتها الهيئة خلال شهر يناير الماضي 2020 التي توفر مزيداً من التسهيلات لاسترداد المواطنين للضريبة المستحقة لهم.

وأوضحت أنه اعتباراً من الأحد تم تحويل قبول طلبات استرداد ضريبة مساكن المواطنين الجديدة من البريد الإلكتروني إلى منصة «الخدمات الضريبية الإلكترونية» المباشرة، وذلك اختصاراً للوقت وتسريعاً لإجراءات الاسترداد.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي أن منصة «الخدمات الضريبية الإلكترونية» الجديدة لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكنهم الجديدة تعد أنسب طريقة لتقديم الطلبات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى اختصار الوقت وتسريع إجراءات الاسترداد.

وأوضحت أنه تم التأكد من أن المنصة الجديدة تعمل بدقة وكفاءة عالية، وتم إجراء الاختبارات اللازمة لضمان جاهزيتها الكاملة.وأشارت إلى أن المنصة الجديدة تتميز بسهولة الإجراءات من خلال خطوات واضحة عبر موقع الهيئة الإلكتروني، فيتم تقديم طلب الاسترداد مع المستندات الداعمة، ويتلقى المواطن المؤهل للاسترداد إخطاراً بمطالبته بتقديم المستندات اللازمة لاستكمال معالجة الهيئة لطلب الاسترداد، وبعد التحقق من المستندات يتم إخطار المواطن باستحقاقه والتأكد من تطابق مبلغ الاسترداد مع الفواتير الضريبية المقدمة، ثم يتم تحويل مبلغ الاسترداد إلى الحساب المصرفي لمقدم الطلب بعد إبلاغه بالموافقة النهائية.