الإمـارات تطبـق نظامـاً رقابيـاً على إنتـاج العسـل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» في دبي، ورشة توعوية ضمت الجهات الرقابية والمصنعين والموردين والتجار، حول 8 لوائح فنية ومواصفات قياسية، يجري الاستعداد لدخول بعضها حيز التنفيذ على مستوى الدولة أو دخلت حيز التنفيذ.

تطرقت الورشة إلى «النظام الإماراتي للرقابة على منتجات عسل النحل»، الذي يدخل حيز التنفيذ الإلزامي خلال الربع الأول من العام الجاري بعد فترة من التطبيق الطوعي، وتعد دولة الإمارات أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تقوم بتطبيق نظام رقابي على إنتاج العسل، فضلا عن التوعية بنظام مانع الاتحادي، للإبلاغ عن المنتجات المسحوبة من الأسواق أو غير المطابقة للمواصفات، لأجل حماية المستهلك.

كما تطرقت الورشة إلى مواصفة المواد المضافة، وبطاقة المواد الغذائية المعبأة، واشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة، والمواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية، والادعاءات الصحية والتغذوية وظروف استخدامها، والحدود القصوى لمتبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية والغذائية، والبيانات الإيضاحية على قائمة وجبات المنشآت الغذائية.

وأكد عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام الهيئة، أن الهيئة تسعى بصورة دورية لعقد مثل هذه الورش التوعوية للأجهزة الرقابية على مستوى الدولة، والمصنعين والموردين والتجار، من أجل ضمان نشر الوعي الكافي بالأنظمة والمواصفات واللوائح الفنية، والتأكد من الترويج لها وضمان سلاسة تطبيقها، كما تمنح المصنعين والموردين وأصحاب العلاقة الفرصة الكافية للتفاعل مع التشريعات والأنظمة.

وقال: «تم تحديث هذه المواصفات القياسية حسب الإجراءات المتبعة من قبل اللجنة الوطنية الفنية للمواصفات الغذائية، وتم تعميمها على الجهات المعنية والشركاء لإبداء الملاحظات.».

وعرضت الهيئة اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة، وهي المواصفة التي تطبق بصورة اختيارية منذ اعتمادها من مجلس الوزراء في سبتمبر 2018، والتي يتم بموجبها اعتماد ألوان إشارات المرور (الأحمر والأصفر والأخضر) ليتم عرضها على عبوات الأطعمة المصنعة للبيع في دولة الإمارات، وسيتم تطبيقها إلزامياً اعتباراً من يناير العام 2022.