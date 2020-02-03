«إنفينيتي» من «العربية للسيارات» تقدم «QX80»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم «إنفينيتي» من «العربية للسيارات»،الطراز «QX

80» الذي يعدّ مزيجاً قوياً يجمع بين الأداء والتصميم والسلامة وسبل الاتصال، الأمر الذي يمنح السائقين كل ما يتطلعون إليه لإتقان رحلاتهم.

ويعتبر هذا الطراز السيارة الأمثل للعائلات والأفراد من عشاق المغامرات الخارجية في الهواء الطلق مع أصدقائهم، للاستمتاع بموسم الشتاء في دولة الإمارات. وتوظف السيارة «QX80»محرك V

8 بسعة 5.6 لتر، وبعزم دوران قوي يتيح التعامل مع جميع أنواع التضاريس بكل سهولة، ومساعدة السائق للسيطرة على السيارة عند المنعطفات.

ولا تقتصر خصائص الأداء الذي يتميز به طراز «QX80» على ذلك، بل إنها تأتي معززة بمجموعة من التقنيات لمساعدة السائق والتحذير من الأخطار الوشيكة.