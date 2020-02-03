شكرا لقرائتكم خبر عن دعم محمد بن راشد لا محدود لملف التوطين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين - في كلمة له خلال الحفل -: «إن رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لحفل تكريم الفائزين في الجائزة للعام الثاني على التوالي تؤكد دعم سموّه اللامحدود لملف التوطين».وأكد أن توجيهات سموّه للارتقاء بالجائزة عزز من مكانتها كمنصة وطنية تنافسية تحفز أبناء ورجالات الوطن وقطاعاته الاقتصادية المختلفة وتشجعهم على بذل المزيد من الجهود والتفاعل مع خطط وبرامج التوطين.وأشار الهاملي إلى مواصلة تطوير الجائزة من خلال مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، بما ينسجم مع رسائل الموسم الجديد وما انبثق عنها من قرارات رسخت مبدأ تكامل الأدوار والمسؤولية المشتركة في ملف التوطين بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.وأكد الهاملي أهمية الجائزة في دور القطاع الخاص وشبه الحكومي في تبني فكرة التوطين كواجب وطني وبث روح المنافسة الإيجابية بين المؤسسات وتوفير بيئة عمل جاذبة للمواطنين وتحفيزهم وتشجيعهم على الإبداع في مهامهم الوظيفية.وضمت جائزة الإمارات للتوطين في دورتها الثانية ثلاث فئات رئيسية شملت فئة المنشآت التي تضم ثلاث فئات فرعية هي فئة القطاع الخاص وتقسم إلى المنشآت الكبيرة التي يعمل لديها ألف موظف فأكثر والمنشآت المتوسطة التي يعمل لديها من 500 إلى 999 موظفاً والمنشآت الصغيرة التي يعمل لديها 500 موظف فأقل فيما تتمثل الفئتان الفرعيتان الأخريان في فئة منشآت التقنية العليا وفئة القطاع شبه الحكومي.أما الفئة الرئيسية الثانية فتشمل فئة أفضل جهة داعمة للتوطين بينما تشمل الفئة الرئيسية الثالثة فئة أفضل موظف مواطن في ثلاثة مجالات.وتم تكريم كل من الهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الأوراق المالية والسلع والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ومعهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية وهيئة التأمين تكريماً خاصاً لجهودها في دعم التوطين. (وام)



أفضل موظف مواطن في المجال الإشرافي



خالد أحمد سعيد سلطان بن بريك البريكي

** مدير أول - قسم الخدمات الاستشارية لمنطقة الشرق الأوسط لدى برايس ووتر هاوس كوبرز «بي دبليو سي»؛ حيث التحق بالعمل لديها منذ 8 سنوات، ويقوم حالياً بإدارة تقديم برامج متطورة في مجال تطوير الهيكل التنظيمي تتراوح قيمتها ما بين 1 و1.5 مليون دولار في قطاعات مختلفة.

د. خولة عبد الرحمن عبد الله الرميثي

** مديرة إدارة مشاريع واستراتيجية تقنية المعلومات في شركة بروج أبوظبي بوليمرز، وتعمل على برنامج التوسعة (بي 3) الخاص بمحطة البتروكيماويات في منطقة الرويس.

عدنان عوض علي سعيد مسحار المهيري

** نائب الرئيس التنفيذي - الهندسة لدى ياه سات التابعة لمجموعة مبادلة، والذي شارك في مشاريع طويلة الأمد في كوريا الجنوبية و فرنسا و فرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات، وقام بإدارة فريق يتكون من سبعة محترفين متخصصين في مجال الدعم الهندسي للإدارة العامة، وكذلك كمستشارين متخصصين عند الطلب

شروق حسن الطاهر

** مدير أول للتوطين في شركة إيه بي بي، والتي تعاونت مع عدد من البرنامج لتدريب وتوظيف المواطنين.

مريم آل علي

** رئيس التوطين والعلاقات الحكومية في بنك المشرق، وحققت تفوقاً في هدف التوطين لدى البنك حسب متطلبات المصرف المركزي، وتخطط لجذب المواطنين للانضمام إلى القطاع البنكي من خلال تنفيذ برنامج «خطواتي»، وذلك من خلال العمل عن قرب مع الجامعات والكليات في الدولة.



الفائزون في مجال الموظف الجديد

عبد الله عيسى أحمد شريف

** مهندس في العمليات الميدانية لدى الياه سات والذي ساهم في تصميم وبناء أول قمر صناعي يعمل بتقنية النانو للاستشعار عن بعد والعرض التكنولوجي في الإمارات العربية المتحدة «ماي سات -1»

حمد محمد حسين محمد يحيى

** مهندس أنظمة لدى شركة الإمارات للبحوث والتقنية المتقدمة وساهم في العديد الاختراعات بما فيها البطاقة الذكية «مشروع تصميم متقدم»، وكذلك جهاز راصد دقات القلب باستخدام المكبرات التشغيلية.

شيخة جمعة إبراهيم محمد العتيبي

** محامية لدى مكتب هادف ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية وساهمت في إعداد المذكرات والاستشارات والبحوث للعديد من القضايا والمنازعات المتعلقة بالقضاء والمرافعات أمام المحاكم في القضايا غير العمالية ومثلت الشركة في بعض المنتديات الدولية وشاركت في الأعمال التطوعية من خلال تقديم بعض الاستشارات المجانية لبعض الأسر المعسرة

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مريم حسن المريخي

** تتولى الإشراف على تطوير الأعمال لدى شركة إيه بي بي للنقل والتوزيع المحدودة وتم اختيارها من قبل حكومة الإمارات للانضمام لبرنامج محمد بن زايد لتطوير قادة المستقبل وهي سفيرة لبرنامج السنة الواحدة للطاقة المتجددة المسمى «السفير الكربوني»، والذي تديره هيئة الكهرباء والمياه بدبي.

ميثاء محمد خليفة حميد السويدي

** تعمل لدى «إتش إس بي سي» وتقوم بإعداد رسائل الضمان وشاركت في فعالية تكنولوجيا المعلومات «هاكاثون الإمارات» وبالمنتدى الشبابي لتمكين الشباب الإماراتي لمناقشة أهمية التوطين في القطاع الخاص.



أفضل موظف مواطن



ريم محسن الفلاسي



** محلل المخاطر والتأمين في شركة سيجنا للتأمين للشرق الأوسط، حيث أسست نادي اللغة العربية لتعليم أساسيات اللغة العربية لموظفي الشركة، وساهمت في برنامج القيادات النسائية في جامعة جلوبال نكست من يوليو/ تموز 2018 إلى فبراير/ شباط 2019

شيخة محمد سالم محمد الزعابي

** محلل أنظمة أول لدى بروج، وهي متخصصة في مجال تطبيقات ومنتجات الأنظمة المتعلقة بتخطيط الموارد المؤسسية «SAP» وتعتبر أحد المكرسين للحفاظ على القيم والهوية المؤسسية لشركة بروج، حيث تنعكس القيم المؤسسية للشركة على أدائها اليومي للمهام.

محمد جعفر محمد سبت

** مدير في مجال الصيرفة المؤسسية «مدير العلاقات» لدى بنك «إتش إس بي سي» الذي قام بوضع دليل إرشادي للموظفين الجدد لدى التحاقه بعمله، ويصنف محمد من ضمن أفضل عشرة مديري علاقات في الصيرفة المؤسسية لدى البنك

أسماء داود علي أهلي

** محللة المخاطر لدى شركة عبدالواحد الرستماني التي قدمت مفهوم التدقيق التجاري الذي غيّر الشكل التقليدي للتدقيق، وحقق زيادة في الأرباح بنسبة 9%.

فيصل سعيد عبد الله سالم السويدي

** مدير أول التواصل الإعلامي في مصرف الشارقة الإسلامي، وحاز على أعلى تقييم سنوي خلال السنوات السبع الماضية في إدارة العلاقات العامة والخدمات المجتمعية «حالياً الاتصال المؤسسي»، وتمت ترقيته في العمل تقديراً لجهوده الاستثنائية.