تكريم الرعاة والمشاركين في أسـبوع جمـارك الإمـارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



توجت جمارك دبي، فعالياتها في أسبوع جمارك الإمارات الثالث 2020 بتنظيم حفل ختامي لتكريم الرعاة والمشاركين في فعاليات الأسبوع بحضور ممثلين للرعاة والشركاء وعدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والمراكز الجمركية؛ حيث وصلت عدد الفعاليات التي نظمتها الدائرة في أسبوع جمارك الإمارات الثالث إلى أكثر من 30 فعالية متنوعة شاركت في تنظيمها الإدارات والمراكز الجمركية وشملت معارض وورش عمل توعوية عدة .وألقى أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي كلمة عبر فيها عن تقدير الدائرة وشكرها لجهود كافة المشاركين في نجاح فعالياتها بأسبوع جمارك الإمارات الثالث 2020 والتي تم تنظيمها تحت شعار: (جمارك دبي محرك الاستدامة)، وقال: «تسهم فعاليات أسبوع جمارك الإمارات الثالث التي نظمتها الدائرة بمواكبة الاحتفال بيوم الجمارك العالمي في تعزيز علاقة الشراكة الاستراتيجية مع الرعاة والمتعاملين وتدعم جهود الدائرة لإسعادهم عبر الاستفادة من الخدمات الجمركية المتميزة التي نحرص على تطويرها باستمرار.