مجلس إدارة «رُوّاد» يوجه بتفعيل المشتريات من «الصغيرة والمتوسطة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



وجه مجلس إدارة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» بتطوير وتفعيل الجهود المبذولة لدعم برنامج المشتريات الحكومية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية وبالتنسيق مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة الشارقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع السابع عشر لمجلس الإدارة والذي عقد في مقر المؤسسة برئاسة سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس المجلس، وحضور الأعضاء محمد عبدالله نائب رئيس المجلس وخالد بن بطي الهاجري -رئيس اللجنة التنفيذية- والأعضاء رغدة تريم وخليل المنصوري وعبدالله مصبح الطنيجي -أعضاء اللجنة التنفيذية- وبمشاركة حمد علي عبدالله المحمود مدير المؤسسة، وفاطمة آل علي مدير إدارة دعم وتمويل المشاريع.

وقد دعا المجلس إلى تشكيل فريق عمل للتواصل مع الجهات الحكومية بهدف الوقوف على أهم متطلبات ومشتريات هذه الجهات، وبالمقابل تشجيع رواد ورائدات الأعمال للتوجه نحو المجالات والأنشطة الأكثر طلباً من مؤسسات الحكومة وهيئاتها وشركاتها، والتركيز عليها وتحويلها كفرص أعمال ناجحة من ناحية الخدمات والمنتجات المقدمة وقادرة على الإسهام في تلبية متطلبات عملائها.

وأوصى المجلس بالنظر في إمكانية عرض فرص المشتريات والمناقصات الحكومية بالموقع الإلكتروني لمؤسسة «رُوّاد» بحيث يتمكن رواد الأعمال من الاستفادة من هذه المنصة بشكل مستمر والتقديم من خلال القنوات الحكومية المعتمدة.

وأكد المجلس على ضرورة التعاون بين الجهات ذات العلاقة بنظام المشتريات الحكومية، والعمل على تمكين هذا النظام من منح الأولوية في مناقصاتها للمشاريع والمنشآت الوطنية الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التنمية المستدامة لهذه المشاريع.

كما أشاد مجلس الإدارة بإنجازات مؤسسة «رُوّاد» لعام 2019 على صعيد الأنشطة والبرامج والخدمات المقدمة لصالح المشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة في إمارة الشارقة، والمبادرات الرامية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الطلبة وباقي أفراد المجتمع، حيث اطلع المجلس على عرض مرئي بالإحصاءات والبيانات الخاصة بكل من إدارة دعم وتمويل المشاريع، وإدارة الاتصال الحكومي، وقسم التدريب وتطوير الأعمال، وقسم الموارد البشرية.