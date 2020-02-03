رشى «إيرباص».. كرة ثلج تصل آسيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الإدارة المعنية بمكافحة الفساد في ماليزيا السبت: إنها تحقق في مزاعم من مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا بأن شركة «إيرباص» دفعت رشوة قيمتها 50 مليون دولار للحصول على طلبيات من أكبر شركة طيران في آسيا من حيث الميزانية وهي «إير آسيا» .وقال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا إن «إيرباص» لم تتمكن من منع أفراد لهم صلة بها من رشوة مديرين تنفيذيين لهم صلة بمجموعة «إير آسيا» وذراعها للشحن الجوي للمسافات الطويلة «إير آسيا إكس».

وقالت «إير آسيا» إنها لم تتخذ قط قرارات متعلقة بصفقات شراء بناء على مزايا مالية من «إيرباص» وإنها ستتعاون بالكامل مع هيئة مكافحة الفساد الماليزية.

وأضافت في بيان إنها لم تشارك مع تحقيق مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا بشأن «إيرباص». وقالت، «إير آسيا ترفض وتنفي بشدة أي مزاعم بارتكاب مخالفات»، وأضافت، «إير آسيا ومديروها التنفيذيون ليس لديهم أي اطلاع على العمليات في «إيرباص» وبالتالي لا يمكننا أن نعلق أو يتم ربطنا بأي مخالفات».(رويترز)