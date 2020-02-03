شكرا لقرائتكم خبر عن ضغــوط بيعيــة تتــراجع بالأسهــم فــي أولــى جلســات فبرايــر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

استهلت الأسهم المحلية أولى جلسات فبراير/‏ شباط، على انخفاض، مع استمرار وتيرة الضغوط البيعية التي تراجعت بدورها بأسعار العديد من الأسهم، في الوقت الذي سجلت سيولة الأسواق 161 مليون درهم فقط، وذلك في سيناريو متكرر بجلسات الأحد.

وبالرغم من هذه التراجعات، اتجهت المؤسسات نحو عمليات تجميعية لكن بنسبة متواضعة، حيث لم يتعد صافي استثماراتها في السوقين 38 مليون درهم محصلة شراء.

واجتذبت الأسهم سيولة إجمالية بلغت 161 مليون درهم فقط، توزعت بواقع 86.8 مليون درهم في دبي، و74.2 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 107.57 مليون سهم، توزعت بواقع 64.4 مليون سهم في دبي، و43.17 مليون سهم في أبوظبي. وجرى تداول أسهم 57 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 35 شركة، وجاء ذلك عن طريق 1752 صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.86% إلى مستوى 2766.39 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم شركات العقار والبنوك والنقل والاستثمار والتأمين والسلع والاتصالات.

وانخفض قطاع البنوك 1.07% مع انخفاض «دبي الإسلامي» 0.88%، و«الإمارات دبي الوطني» 1.45%.

ونزل قطاع العقار 0.73% إثر نزول «إعمار العقارية» 0.99%، و«إعمار للتطوير» 1.84%، و«داماك» 1.15%، و«أرابتك» 1.39%، و«الاتحاد العقارية» 1.49%، وذلك أمام ارتفاع «إعمار مولز» 1.1%.

وهبط قطاع الاستثمار 0.7% بفعل هبوط «سوق دبي المالي» 0.42%، و«دبي للاستثمار» 0.76%، و«شعاع كابيتال» 1.1%.

وتراجع قطاع النقل 1% نتيجة تراجع «العربية للطيران» 1.32%، و«أرامكس» 1.11%، وذلك في مقابل ارتفاع «الخليج للملاحة» 4.73%.

من جهته، نزل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.78% إلى مستوى 5115.92 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والصناعة.

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وهبط قطاع البنوك 0.94% بعد هبوط «أبوظبي الأول» 1.03%، و«أبوظبي التجاري» 1.44%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.7%.

وانخفض قطاع الاتصالات 0.74% إثر انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما انخفض قطاع العقار 1.53% بفعل انخفاض «الدار» 1.35%، و«رأس الخيمة العقارية» 4.09%.

وتراجع قطاع الاستثمار 0.21% مع تراجع «الخليج الاستثمارية» 7.41%، في الوقت الذي أغلق فيه «إشراق»، و«الواحة كابيتال» على استقرار.

وبالعكس، ارتفع قطاع الطاقة 0.4% مع ارتفاع «دانة غاز» 0.89%، و«طاقة» 1.91%.

وفي سوق أبوظبي، جاءت الصدارة ل«القدرة القابضة» ب29.4 مليون درهم فقط، مغلقاً على استقرار عند 0.95 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بتداولات بلغت 11.64 مليون درهم.

وسجل «المصرف الخليجي التجاري» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 5.19% مغلقاً عند 0.385 درهم، وفي المقابل كان أكبر المتراجعين «الإثمار القابضة» بنسبة 4.02% إلى 0.167 درهم.

وكان أكبر المرتفعين في سوق العاصمة بنك أم القيوين الوطني بنسبة 2.63% إلى 1.95 درهم، فيما جاء في مقدمة الخاسرين «أركان» بنسبة تراجع 7.81% ليغلق عند 0.41 درهم.

وفيما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 23 مليون درهم محصلة شراء، منها 4.65 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و18.45 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 23 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 1.68 مليون درهم محصلة بيع العرب، و21.4 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، كانت وجهة الشراء للمستثمرين العرب والخليجيين والأجانب، بصافي استثمار بلغ 12.5 مليون درهم، منها 264 ألف درهم فقط محصلة شراء العرب، و5.5 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و6.7 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 12.5 مليون درهم محصلة بيع.

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 37.68 مليون درهم محصلة شراء، منها 12.5 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و25.1 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 37.68 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 12.5 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و25.1 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.