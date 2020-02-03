جناح «دبي للسياحة» الأفضل خلال «نيويورك تايمز للسفر»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



اختتمت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، مشاركتها الناجحة في معرض «نيويورك تايمز للسفر 2020» الذي يعد أكبر معرض للسياحة والسفر في منطقة أمريكا الشمالية، والذي أقيم في الفترة من 24 إلى 26 يناير الماضي في مركز «جافيتس» للمؤتمرات في مانهاتن بنيويورك. ولأول مرة تتشارك كل من «دبي للسياحة» و«إكسبو 2020 دبي» في تقديم الرعاية الرئيسية لهذا المعرض المهم الذي زاره أكثر من 35 ألفاً، وضم أكثر من 700 عارض من مختلف قطاعات السفر والسياحة والضيافة والترفيه من حول العالم.

وتأتي مشاركة «دبي للسياحة» في هذا المعرض المهم في إطار جدول أنشطتها السنوية في المعارض والفعاليات الدولية لعام 2020، والتي تهدف إلى تعزيز حضور دبي الدولي أمام الجمهور العالمي لتسليط الضوء على مقومات المدينة. وتضمن وفد دبي المشارك في المعرض مجموعة من شركاء قطاع السياحة في دبي في القطاعين العام والخاص؛ حيث وفر لهم المعرض منصة مثالية للالتقاء مع الشركاء والمعنيين بهذا القطاع، وكذلك تعزيز الشراكات القائمة، إضافة إلى إقامة علاقات جديدة مع شركات ومؤسسات رائدة في مجال السفر، فضلاً عن زيادة الوعي تجاه دبي كأفضل وجهة للسفر للزوار من منطقة أمريكا الشمالية.

وتؤكد مشاركة «دبي للسياحة» في هذا الحدث التزام دبي بتعزيز مكانة الولايات المتحدة الأمريكية كواحدة من أهم الأسواق المصدرة للزوار إلى الإمارة، والتي اختتمت عام 2019 برقم قياسي بلغ 667 ألف زائر، وبنسبة نمو بلغت 2 في المئة بالمقارنة مع عام 2018.

وقام هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» بقص شريط افتتاح المعرض في اليوم الأول، وألقى كلمة ترحيبية سلط خلالها الضوء على أهمية الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لدبي، كما بدأ الجلسات الحوارية في هذا الحدث. كما استضاف إلى جانب فريق «إكسبو 2020 دبي» مأدبة غداء لنحو 100 من ممثلي وسائل الإعلام المعنيين بقطاع السياحة والسفر العالمي، وهدف اللقاء إلى زيادة الوعي حول ما تمتلكه دبي من مقومات سياحية متطورة وترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للزوار من منطقة أمريكا الشمالية. وحصل جناح «دبي للسياحة» على جائزة «أفضل جناح في المعرض»، وهي جائزة يتم التصويت عليها من قبل المشاركين والزوار؛ حيث تفوق جناح دبي على الأجنحة الأخرى المشاركة والتي وصل عددها إلى 700 جناح.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «نحن سعداء بالمشاركة مع فريق «إكسبو 2020 دبي»، في هذا المعرض العالمي المهم، الذي أتاح لنا الفرصة لتسليط الضوء على المقومات السياحية التي تتمتع بها المدينة وما يمكن أن تقدمه لزوارها، لاسيما خلال هذا العام الاستثنائي. وتعد دبي الآن مقصداً مهماً للزوار من أمريكا الشمالية لما تقدمه لهم من تجارب مميزة تعتمد على إظهار مدى روعة المقاصد السياحية، والمعالم الفريدة من نوعها التي تزخر بها المدينة، إلى جانب التطور التكنولوجي والحلول المبتكرة على مختلف الصعد. ولقد وردتنا آراء وملاحظات قيّمة وإيجابية جداً من المشاركين، وكذلك زوار المعرض الذي أقيم على مدار ثلاثة أيام فيما يتعلق بالفرص التي يمكن استثمارها في هذا السوق المهم. ومع بداية عام 2020 نتطلع إلى الاستفادة من هذا الحدث في تعزيز علاقات التعاون مع شركائنا وتقديم تجارب وعروضاً تواكب احتياجات زوارنا من هذه المنطقة».