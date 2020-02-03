شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات دبي الوطني»: الأسهم جذابة والخدمات اللوجستية الأكثر تفضيلاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أكد خبراء بنك الإمارات دبي الوطني، جاذبية أسواق الأسهم في الإمارات، والتي يصنفونها بين الأكثر تفضيلاً على مستوى أسواق دول مجلس التعاون، ليس فقط بفضل القيم الجذابة التي وصلت إليها مقارنة ببقية الأسواق الناشئة، وإنما لعوامل عدة، أبرزها توزيعات الأرباح الجيدة التي تصل إلى متوسط 5.1% قرب موعد استضافة «إكسبو 2020» ما يتوقع أن ينعكس إيجاباً على مستوى العديد من القطاعات الاقتصادية في الدولة مع استقطاب أكثر من 25 مليون زائر خلال فترة المعرض، كما تشير التقديرات.

أكدت أنيتا جوبتا، رئيس قسم استراتيجيات الأسهم لدى البنك خلال مؤتمر صحفي عقده البنك، للإعلان عن تقريره السنوي حول توقعاته للاستثمارات العالمية 2020 الذي حمل هذا العام عنوان: «العودة إلى الواقع» أن قيم الأسهم المحلية وصلت إلى مستويات جذابة مقارنة ببقية الأسواق الناشئة عند مكرر ربحية 7.5 ضعف لسوق دبي المالي، و12.3 ضعف لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

ولفت البنك إلى أن القيم المنخفضة هي التي حافظت على استقرار السوق من تبعات التوتر الجيوسياسي، وبحسب التقرير تواجه الأسواق مشكلة ضعف أحجام التداول، لكنّ الأمر الإيجابي هو بدء التنوع في الشركات المدرجة، بعيداً عن البنوك والعقار، وأدنوك خير مثال على ذلك.

المحفز الرئيسي للأسواق

كما ذكر التقرير أن المحرك والمحفز الرئيسي للأسواق المحلية يكمن في التدفقات الخارجية من المستثمر الأجنبي، وعلى هذا المستوى توجد العديد من العوامل المشجعة منها «إكسبو 2020» واستقرار أسعار النفط، ورفع قيود التملك للأجانب إضافة إلى تحسن الأداء على مستوى الاكتتابات الأولية العام الجديد وعمليات الدمج.

وأوضحت جوبتا أن القطاعات الأكثر تفضيلاً في الأسواق المحلية من وجهة نظر البنك هي القطاع المصرفي الذي استفاد من عمليات الدمج ومن الاستثمار في التحول الرقمي، وقطاع الخدمات اللوجستية الذي استفاد بدوره من النمو القوي في التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي، مشيرة إلى موانئ دبي العالمية واستثماراتها في التحول الرقمي.

وأكد التقرير قوة الأداء المالي للإمارات، إذ ذكر أن الوضع المالي للدولة بين الأقوى على مستوى المنطقة مع التزام الحكومة بتعزيز مستويات الإنفاق للعامين المقبلين، الإنفاق الذي تدعمه أسعار النفط الحالية، والذي سيسهم في رفع مستويات نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية وبخاصة في أبوظبي.

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وتوقع التقرير أن تسهم استضافة المعرض العالمي في تعزيز النمو الاقتصادي في العام الجاري، وتشجيع النمو على مستوى العديد من القطاعات منها السياحة والضيافة والتجزئة، وأشار إلى أن قطاع الضيافة في الإمارات من المتوقع أن يرتفع حجمه ليصل إلى 7.6 مليار دولار بنمو سنوي 8.5% من 2017 إلى 2022. ورجح أن تشجع معدلات الفائدة المنخفضة النمو من خلال خفض كلفة الاقتراض. وقال إن القطاع المصرفي في الدولة يتواءم مع معدلات الفائدة التي تراجعت في العام الماضي.

في حين لفت التقرير إلى أن فائض المعروض في قطاع العقارات مازال يضغط على الأسعار والقيم على المدى القصير، لكن الأداء على مستوى العائدات ما زال جيداً، وتوزيعات الأرباح قوية.

الاستثمارات العالمية

من جهته تحدث موريس غرافيير، المسؤول الرئيسي للاستثمار في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني عن الاستثمارات العالمية، لافتاً إلى أن المستثمر في الإمارات والمنطقة لم يتأثر بعد بمخاوف انتشار فيروس كورونا في الصين وتداعيات ذلك على الأسواق العالمية، ولفت إلى أن البنك من جانبه لا ينصح بالخروج من الاستثمارات في الوقت الراهن قائلاً: إن الرؤية بعد ليست واضحة، ولا يمكن الجزم بطبيعة وحجم تأثير الفيروس على الأسواق في الصين والعالم في هذه المرحلة.

وقال إن العدوى الاقتصادية يمكن أن تنتقل إلى الاقتصاد العالمي، في حال طال أمد الفيروس واتسع نطاق انتشاره دون إيجاد علاج حاسم له في المرحلة القادمة، فالصين هي مصنع العالم، وإغلاق المصانع فيها لفترة أطول سيكون له تأثيره المباشر في سلسلة العرض العالمية.

الصورة الاستثمارية العالمية

توقع غرافيير عودة الأسواق العالمية إلى الواقع الذي يفرض علينا الاقتصار على الأساسيات بعد أن كان عام 2019 مذهلاً ومدفوعاً بموجة التسهيلات النقدية، لمواجهة حالة التشاؤم المفرطة، وأضاف: «يتسم المشهد الاقتصادي العالمي بالمرونة عموماً، مع توقعات بوصول معدلات النمو العالمية إلى مستويات قريبة من العام الماضي، مقترنة بمعدلات تضخم منخفضة، وستظهر آثار التخفيضات التي طرأت في العام الماضي على أسعار الفائدة؛ ما سيدعم الإنفاق الاستهلاكي، ويساعد على إدارة أحجام الديون الهائلة، ويعطي جرعة تفاؤل للبنوك المركزية» . وأوضح أنه فيما يتعلق بترسيخ مكانتنا بين مجتمع المستثمرين العالمي، تم استبدال حالة التشاؤم المفرطة التي شهدها العام الماضي بحالة فتور حيادي هذا العام، وهو أقل ملاءمة للأسواق طبعاً.