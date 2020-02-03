شكرا لقرائتكم خبر عن 150 شاحنة «هينو» تنضم إلى أسطول دبي للمرطبات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلن قسم المركبات التجارية في الفطيم للسيارات، موزع شاحنات «هينو» في دولة الإمارات، عن قيامه بتسليم طلبية كبيرة تتألف من 150 شاحنة «هينو» الفئة 300 للأعمال الخفيفة، لدبي للمرطبات. وتعزز الاتفاقية الجديدة علاقات التعاون بين «هينو» وشركة التعبئة والموزعة المعتمدة لمشروبات بيبسيكو، التي ستستخدم الشاحنات الجديدة لدعم أسطولها من شاحنات توصيل المشروبات في الإمارات.

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