دبي.. مفتاح للشركات الناشئة لرسم معالم المستقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يعلن مؤتمر «ستب»، المهرجان التكنولوجي للأسواق الناشئة، هذا العام عن مجموعة مختارة مكونة من 10 شركات ناشئة من بين 300 من الشركات الناشئة العارضة هذا العام والتي تُجسد عدداً من أحدث المشاريع وأكثرها إثارة للاهتمام بالأسواق الناشئة من 24 دولة مختلفة مثل الهند وهونج كونج ودول مجلس التعاون الخليجي ودول المشرق والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وغيرها. وقد استطاعت تلك الشركات الناشئة ال10، التي تعمل في مجموعة متنوعة من المجالات بداية من التمويل والضيافة وحتى التكنولوجيا النظيفة والتكنولوجيا الحيوية، تجميع مبالغ وصلت إلى ما إجماليه 16 مليون دولار نظراً لأفكارها المتميزة.

وفي تعليق لراي درغام، الرئيس التنفيذي لمؤتمر «ستب»، قال: «نعيش حالياً أوقاتاً مثيرة، حيث أصبح المؤتمر الذي يُطل علينا في عامه التاسع محفلاً سنوياً بارزاً في أجندة الفعاليات بالإمارات مسلطاً الضوء على الشركات الناشئة والتكنولوجيات الواعدة القادرة على إحداث تغيير في القطاعات التي تعمل بها نحو الأفضل وجامعاً للعناصر الفعالة في السوق لعقد المناقشات حول ريادة الأعمال والتكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المستقبلية وغيرها».

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وأضاف:«ينعقد مؤتمر «ستب» هذا العام بدعم مدينة دبي للإنترنت ودائرة السياحة والتسويق التجاري (دبي للسياحة) وأكثر من 15 شريكاً منها حاضنة الأعمال«in5» وسوق أبوظبي العالمي و«Hub71» و«فولكس واجن» ومركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال ومجموعة «أومنيكوم» الإعلامية (OMD) و«سبوتيفاي»وغيرها، وستكون للشركات الناشئة فرصة عرض ما لديها في حضور مجموعة من أكبر مستثمري الأسواق الناشئة مثل«كلاس فايف جلوبال» و«إم إس إيه كابيتال».

وقال عمار المالك، مدير عام مدينة دبي للإنترنت: «نتطلع إلى رؤية الشركات الناشئة في حاضنة الأعمال«in5» تعرض ابتكاراتها في مؤتمر «ستب 2020» الذي يوفر منصة مثالية للمواهب والمبتكرين للتواصل وتبادل الخبرات وتعزيزها».

وأضاف:«توفر مدينة دبي للإنترنت بيئة أعمال متكاملة تدعم ريادة الأعمال وتتيح النمو والتطور للمواهب والمبتكرين في قطاع التكنولوجيا، وتشكل ركيزة أساسية لتنويع اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة»، موضحاً أن دبي استطاعت دائماً اجتذاب أفضل المواهب في قطاعات التكنولوجيا المختلفة التي تشهد نمواً متسارعاً وتسهم في بناء اقتصاد المعرفة.