شكرا لقرائتكم خبر عن أبعدوا زوكربيرج عن إدارة «فيسبوك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

عبرت عن مخاوفي من أن يفوز ترامب في انتخابات عام 2020 بفضل دعم «فيسبوك» له. وقد عزز تعيين شخصية يمينية للمساعدة في إدارة تبويب الأخبار في «فيسبوك» مؤخراً، هذه المخاوف. استخدام منصة فيسبوك تسبب في ضرر أسوأ في بلدان أخرى.

طرح أحدهم علي سؤالاً في حفل عشاء دعيت إليه في دافوس بسويسرا، عما إذا كنت أعتقد أن منصة «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي تتصرف اليوم بمسؤولية أكبر مما كانت عليه حالها خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.

وكان جوابي بلا تردد «كلا على الإطلاق». لقد ساعدت منصة «فيسبوك» ترامب على الفوز في الانتخاب السابقة وأخشى أن تفعل الشيء نفسه في انتخابات هذا العام. وأوضحت أن هناك قانوناً قديماً - المادة 230 من قانون آداب الاتصالات - يحمي منصات وسائل التواصل الاجتماعي من المسؤولية القانونية عن التشهير وما شابه ذلك من الادعاءات. وهذا يعني أنه يمكن لمنصة «فيسبوك» أو غيرها، نشر بيانات مضللة أو خاطئة عن عمد من قبل المرشحين لشغل الوظائف العامة وغيرهم، دون أن تتحمل أي مسؤولية عنها.

وقلت إنه ربما يكون هناك اتفاق غير رسمي على تبادل الدعم والمساندة بين ترامب وفيسبوك حيث يساعد فيسبوك الرئيس ترامب على إعادة انتخابه ويعمل الرئيس ترامب، بدوره، على الدفاع عن فيسبوك ضد انتقادات وتهجم هيئات التنظيم ووسائل الإعلام.

لكن ناطقاً باسم فيسبوك قال في مقابلة مع «بزنس إنسايدر» إن هذا كلام غير صحيح. الأمر ليس بهذه الصورة، هناك مصلحة مشتركة بين ترامب ومارك زوكربيرج، فالأول يريد الفوز بالجولة الثانية وزوكربيرج يسعى لكسب المزيد من الأموال.

لكن الأدلة المتوفرة تقول إنه في عام 2016، قدمت «فيسبوك» موظفين من خلف الستار ساعدوا على تحسين برنامج ترامب الإعلاني. (تم التواصل مع حملة هيلاري كلينتون أيضاً، لكنها رفضت ضم فريق فيسبوك إلى عمليات حملتها). وقال براد بارسكال، المدير الرقمي لحملة الرئيس ترامب عام 2016، والمكلف بإدارة حملته لعام 2020، إن منصة «فيسبوك» ساعدت ترامب على تحقيق الفوز. ويبدو أن ذلك شكل بداية لعلاقة خاصة.

وفي الآونة الأخيرة، بدأت الاتصالات المباشرة بين الرجلين في طرح أسئلة جدية. فقد التقى زوكربيرج ترامب في المكتب البيضاوي في 19 سبتمبر 2019. نحن لا نعرف ماذا دار في اللقاء، ولكن من خلال مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في 22 يناير، قد نفهم شيئاً مما دار في الاجتماع من خلال كلمات ترامب حيث قال: «لقد أخبرني زوكربيرج أنني رقم 1 في العالم على فيسبوك. يبدو أن ترامب لم يكن لديه أي مشكلة في قرار فيسبوك بعدم التحقق من الإعلانات السياسية حيث أضاف أفضل أن يفعل زوكربيرج ما يفعله عادة. عندما تفكر فيما قدمه تجد أنه فعل الكثير.

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ركزت حملة الرئيس ترامب عام 2016 جهودها على الاتصالات واستمرت في البناء على هذا البرنامج على مدار السنوات القليلة الماضية، باستخدام فيسبوك كجزء أساسي من استراتيجيتها.

وقد يفتح قرار «فيسبوك» عدم التدقيق في حقائق الإعلانات الخاصة بالمرشحين السياسيين في انتخابات عام 2020، الباب أمام البيانات الكاذبة والتلاعب والإثارة والتطرف السياسي. وقد يتصدر هذا النوع من المحتوى قوائم عروض الترويج في حال توافقه مع المعايير الخوارزمية المصممة على موقع فيسبوك الخاصة بتزايد شعبية المرشحين ونسب المشاركة.

والأهم من ذلك، أن تصميم فيسبوك يميل إلى حجب مصادر المحتوى المتطرف، ويفشل في فرض عقوبة مناسبة على من ينشرون معلومات كاذبة. كما أن أساليب زجر ملفقي الأكاذيب لدى المنصة ليست فعالة.

لقد عبرت عن مخاوفي من أن يفوز ترامب في انتخابات عام 2020 بفضل دعم فيسبوك له. وقد عزز تعيين شخصية يمينية للمساعدة في إدارة تبويب الأخبار في فيسبوك مؤخراً، هذه المخاوف. وقد أشرت في حديثي في دافوس إلى أن استخدام منصة فيسبوك قد تسبب في ضرر أسوأ في بلدان أخرى غير الولايات المتحدة. ففي ميانمار، على سبيل المثال، استخدم العسكريون موقع فيسبوك للمساعدة على تحريض الجمهور ضد الروهينجا، الذين استُهدفوا في هجوم عسكري استخدمت فيه كل وسائل الإبادة بما في ذلك القتل والاغتصاب وحرق قرى بأكملها. وقد فر حوالي 700 ألف من الروهينجا إلى بنغلاديش. وتدرس محكمة العدل الدولية في لاهاي حالياً ما إذا كانت هذه الفظائع تعتبر إبادة جماعية.

وأدخلت فيسبوك العام الماضي ميزات جديدة على تطبيقات الهاتف المحمول مما زاد حدة الخطاب السياسي المتطرف وسهل انتشاره. وتتاح تلك الميزات مجاناً للمعلنين لكنها تدر أرباحاً وفيرة على فيسبوك. أي أنها جيدة للشركة سيئة للديمقراطية.

وبالتحليل المنطقي تصبح فيسبوك ناشراً وليس مجرد وسيط محايد أو «منصة». لذا يجب تحميلها المسؤولية عن المحتوى الذي يظهر على موقعها.

أكرر وأؤكد من جديد اتهاماتي ضد فيسبوك تحت قيادة زوكربيرج وساندبرج. إنها شركة تتبع مبدأ توجيهياً واحداً فقط ملخصه زيادة الأرباح بغض النظر عن العواقب. لذا ينبغي عدم السماح لهم بالتحكم بمنصة «فيسبوك» بأي ثمن.

* نيويورك تايمز