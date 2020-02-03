تعاون لدعم التوطين بين «الدراسات المصرفية» و«الإمارات الإسلامي»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

وقع «الإمارات الإسلامي» مذكرة تفاهم مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وذلك بهدف تعزيز التعاون بينهما وتوفير برامج تدريبية منظمة ودعم مبادرات تنموية لمواطني دولة الإمارات العاملين في القطاع المصرفي. وتهدف مذكرة التفاهم التي قام بتوقيعها كل من صلاح أمين، الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»، وجمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية إلى تطوير برامج مصرفية إسلامية جديدة إلى جانب إعداد وتأهيل مواطنين إماراتيين يتمتعون بكفاءة عالية للعمل في القطاع المصرفي الإسلامي. وبموجب هذه المذكرة سيقوم الطرفان بتبادل الخبرات وسيعملان معاً على تطوير برامج مصرفية إسلامية وتقديم الدعم لمبادرات التوطين وتأهيل الكوادر الوطنية لضمان نموهم الوظيفي.

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