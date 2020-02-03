«كريدي سويس» يتجسس على «جرينبيس»

قالت صحيفة «زونتاج-تسايتونج» السويسرية إن بنك «كريدي سويس»، الذي يواجه فضيحة متعلقة بالتجسس على مديرين تنفيذيين كبار، تجسس أيضاً على منظمة السلام الأخضر «جرينبيس».

وأضافت الصحيفة في مقال نشر أمس الأحد أن بيير-أوليفر بويي الذي كان رئيس العمليات في البنك في ذلك الوقت أمر رئيس الأمن باختراق المؤسسة المدافعة عن البيئة بعد أن اقتحم نشطاء من «جرينبيس» الاجتماع السنوي للمساهمين في 2017. وأشار المقال إلى أن «كريدي سويس» تمكن بناء على ذلك من الوصول لرسائل بريد إلكتروني تجعل البنك على دراية بأي احتجاج ينظم ضده. وكانت «جرينبيس» تنتقد البنك لاستثماره في الوقود الأحفوري. وقالت «جرينبيس» إنها تتابع التقرير وليس لديها تعليق بعد. وتمت إقالة بويي في ديسمبر بسبب مراقبة اثنين من الأعضاء التنفيذيين السابقين بمجلس الإدارة هما إقبال خان وبيتر جويرك.(رويترز)